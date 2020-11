Catania, usa un passaporto falso per il permesso di soggiorno: arrestato

Un cittadino maliano di 22 anni è stato arrestato dalla polizia: il giovane si è presentato presso l’ufficio immigrazione per la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per «conversione da motivi umanitari a lavoro subordinato», ed esibito un passaporto risultato essere falso.

Gli agenti hanno scoperto che il maliano aveva modificato il passaporto sostituendo la pagina in cui è riportata la foto e i dati anagrafici del titolare. Sono così scattate le indagini per individuare l’identità della persona che ha ceduto il proprio passaporto per consentirne la sostituzione.

