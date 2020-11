Posteggiatori abusivi a Catania, scattano altre 16 sanzioni

La polizia ha sanzionato altri 16 posteggiatori abusivi attivi a Catania. Per alcuni di loro il questore ha previsto l'adozione di provvedimenti sempre più restrittivi individuati nella denuncia penale e nel Dacur, il divieto di accesso in determinate aree urbane la cui violazione costituisce reato.

E' il caso di un posteggiatore abusivo di 27 anni che è stati sottoposto ad avviso orale perché sebbene fosse stato sanzionato più volte amministrativamente è stato adesso denunciato per aver violato il divieto di accesso in via Santa Maria La Grande, che gli era stato imposto dal Questore per un periodo di 12 mesi.

