Abbandono scolastico, 15 genitori denunciati a Catania

Quindici genitori sono stati denunciati dalla polizia di Catania nell’ambito di accertamenti sull'abbandono scolastico.

Agenti del commissariato Librino, con la collaborazione dei dirigenti scolastici, hanno accertato undici casi di bambini compresi tra 7 e i 15 anni che non frequentano le lezioni. Una relazione sulle indagini svolte è stata presentata alla Procura distrettuale, a quella del Tribunale per i minorenni e allo stesso Tribunale per i minorenni di Catania.

© Riproduzione riservata