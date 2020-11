Incidente a Catania, travolta da un'auto: 14enne muore dopo 5 giorni di agonia

È morta dopo 5 giorni di agonia Claudia Russo, la ragazzina di 14 anni travolta da un'auto martedì scorso nel quartiere Nesima, alla periferia di Catania.

Come riportato in un articolo sul Giornale di Sicilia, le condizioni della ragazzina erano subito apparse gravi ed era stata portata in codice rosso all’ospedale Cannizzaro. Con l’aggravarsi del suo quadro clinico, era stata trasferita al San Marco e ricoverata all’interno del reparto Rianimazione Covid, sempre in gravi condizioni. Poi ieri non ce l'ha fatta.

