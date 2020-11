Caltagirone, nuovo reparto di Oncologia all'ospedale Gravina

Operativo il nuovo reparto di Oncologia dell’Ospedale "Gravina" di Caltagirone. Il reparto è dotato di undici stanze per le degenze, dieci singole ed una doppia per il day hospital (per un totale di 12 posti letto) ed è stato progettato per erogare servizi secondo i più moderni modelli di cura.

Le stanze sono provviste di bagno in camera e sono state ideate con il massimo comfort per il paziente e per l’accompagnatore e verranno corredate di TV, frigorifero, divano per il riposo dell’accompagnatore.

I lavori di ristrutturazione, finanziati con fondi d’avanzo d’amministrazione per un importo di 1.280.000,00 euro, sono stati divisi in due lotti e sono stati affidati dopo l’espletamento di una gara aperta.

© Riproduzione riservata