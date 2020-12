Carabinieri e vigili urbani del comune di Catania sono intervenuti ieri alla 'Vecchia Dogana' per una festa in corso. L’intervento è avvenuto ieri sera ma al momento dell’irruzione molti degli avventori erano andati via. A segnalare il party pomeridiano era stata la pubblicazione di alcuni video sui social. E’ in corso un’indagine degli investigatori per risalire ai partecipanti della festa.

