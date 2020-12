Tragico incidente a Bronte, morti un giovane di 19 anni e un 58enne

Incidente mortale ieri sera a Bronte: a perdere la vita un 19enne di Maletto, Damiano Salvatore Cairone, e un 58enne di Maniace, Giovanni Tilenni Dianni, alla guida rispettivamente di una Fiat Panda e una Ford Escort. Lo scontro frontale è avvenuto sulla strada statale 120 dell’Etna, nel tratto fra l’ex “Ristorante 2001” e il casello Anas di Mangiasarde, sotto Maletto. Lo stesso tratto in cui l'1 novembre scorso sono deceduti i due fidanzatini di Bronte, Matteo Pappalardo e Fabiana Basile.

Damiano Salvatore Cairone

Secondo una prima ricostruzione della dinamica, intorno alle 21, i due automobilisti stavano percorrendo la statale in senso di marcia opposto quando, per cause ancora da accertare, si sarebbero scontrati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, pattuglie di carabinieri e ambulanze del 118.

«Per la tragica e prematura scomparsa del giovane Damiano Cairone, sono ore di sconforto e di pianto che vogliamo vivere uniti ai familiari ai quali va l’affetto e il cordoglio di tutta la comunità. Porgiamo le più sentite condoglianze anche alla famiglia del signor Giovanni Tilenni Dianni, di Maniace, per la scomparsa del loro caro», ha commentato il sindaco di Maletto, Pippo De Luca.

