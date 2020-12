Tragico incidente stradale Misterbianco. Un giovani di 23 anni, un militare della base di Sigonella, è morto avvolto dalle fiamme della sua auto.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'incidente sarebbe avvenuto in modo autonomo: l'auto guidata dal giovane, per cause ancora da accertare, sarebbe finita prima contro una recinzione per poi schiantarsi contro un caseggiato e quindi incendiarsi.

© Riproduzione riservata