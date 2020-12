A Catania arrivano le prime dosi di vaccino anti-Covid per gli ospedali

È scattata anche a Catania alle prime luci del giorno la distribuzione in sicurezza delle prime scorte di vaccino anti-Covid. In campo le forze dell’ordine che, sulla base di quanto stabilito con un’ordinanza del questore della città, emessa a seguito delle indicazioni impartite in sede di Comitato per l’Ordine e la sicurezza Pubblica, hanno scortato i convogli con i vaccini diretti agli ospedali «San Marco», «Policlinico», «Cannizzaro» e «Garibaldi Nesima».

Il dispositivo di protezione si avvale anche dell’allertamento degli equipaggi della Squadra mobile e, per gli aspetti di competenza, anche delle attività info-investigative della Digos. Alle operazioni hanno partecipato pure i carabinieri del Nas.

© Riproduzione riservata