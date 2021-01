Botti di Capodanno, sei feriti a Catania: 57enne ustionato dallo scoppio di un ordigno

Sono sei i feriti in provincia di Catania durante la notte di Capodanno e tra questi c'è una ragazza di 20 anni ferita alla mano dallo scoppio di un petardo.

Il più grave è un uomo di 57 anni che in via Belfiore nel quartiere di San Cristoforo è stato investito in pieno volto dallo scoppio di un ordigno: ricoverato al Garibaldi centro, i sanitari si sono riservati la prognosi e temono che l’uomo possa perdere l’uso dell’occhio destro.

Ferite alle mani per lo scoppio di mortaretti per gli altri quattro: le loro condizioni non sono ritenute gravi, anche se qualcuno è rimasto in ospedale in osservazione.

