Picchia l'ex convivente incinta, 24enne denunciato a Grammichele

I carabinieri della Stazione di Grammichele hanno denunciato un 24enne di origini nigeriane, poiché ritenuto responsabile di lesioni personali. Il giovane ha inseguito la sua ex convivente incinta, al quinto mese di gravidanza, per convincerla a riallacciare la relazione ma al suo rifiuto l’ha fatta cadere a terra e ha iniziato a colpirla con calci e pugni.

Sul posto, in via Francesco Crispi, udendo le grida della donna, sono intervenuti i carabinieri, che hanno bloccato il 24enne e soccorso la vittima. La giovane, visitata dai medici del pronto soccorso dell’ospedale "Gravina" di Caltagirone, versa in buone condizioni di salute senza alcun pericolo per la gravidanza.

