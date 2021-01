Catania, sanzionati 22 posteggiatori abusivi

Ventidue posteggiatori abusivi sono stati sanzionati, nelle ultime due settimane, dalla polizia a Catania nell’ambito di appositi servizi di controllo predisposti dal questore Mario Della Cioppa e anche grazie alle segnalazioni di cittadini tramite l’app 'Youpol'.

La sanzione, si spiega dalla Questura di Catania, è il primo degli strumenti che la legge mette a disposizione dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, potendosi questa avvalere anche dell’Avviso orale (semplice e aggravato), e del Divieto di accesso a determinate aree dei centri urbani (Dacur).

"Le denunce per violazione dei provvedimenti dati dal Questore - si sottolinea in una nota - si tradurranno in fatti concreti alla luce sinergia avviatasi tra la Questura e la Procura di Catania, grazie alla quale si giungerà a una maggiore incidenza dall’attività repressiva condotta dalla Polizia di Stato, per debellare il fenomeno dei posteggiatori abusivi".

