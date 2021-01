Coronavirus, altri 83 positivi in provincia di Caltanissetta: aumentano i ricoveri

Sono 11 le persone multate dalla polizia a Caltanissetta per non avere rispettato le misure anti-contagio. Tre di queste, un gruppetto di amici, sono state sorprese in auto ben oltre le 22 a fare un giro per la città, mentre altri due venivano in macchina da Palermo senza un giustificato motivo. Tutti gli altri sono stati trovati privi di mascherina.

Intanto crescono contagi e nuovi ricoveri in provincia dove ieri sono stati registrati 83 positivi in più: 41 di Gela, dove sono riultati positivi anche due parroci, 24 di Caltanissetta, 9 di San Cataldo, 4 di Riesi, 2 di Niscemi, 2 di Acquaviva Platani e 1 di Mussomeli.

I ricoverati sono stati 8 in sole 24 ore (2 pazienti di Caltanissetta, 2 di Gela, 1 di San Cataldo, 1 di Riesi, 1 di Niscemi) e un paziente nisseno in Rianimazione a fronte 4 persone dimesse. Torna a crescere anche il numero dei decessi, ieri sono morti altri 2 pazienti di Gela e 1 di Caltanissetta che portano il totale delle vittime da inizio epidemia a 125.

