Incendio in un capannone a Belpasso

Incendio questa mattina a Belpasso, in contrada Altarello. Le fiamme sono divampate, per cause in via di accertamento, in un capannone dove si trovavano fieno e masserizie varie.

La richiesta di soccorso ai vigili del fuoco è giunta poco prima delle 10. Sul posto ha operato una squadra del Distaccamento di Paternò con un’autobotte di rincalzo, un’autoscala ed un automezzo di supporto logistico dalla sede centrale del Comando provinciale di Catania.

Non si segnalano danni a persone né danni significativi alla struttura.

