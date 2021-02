Minore accoltellato a Catania durante una spedizione punitiva, 19enne arrestato

Identificati i componenti di una banda di giovanissimi che la sera del 6 gennaio compì una spedizione punitiva, in via Bonanno, a Catania, nel corso della quale un minore è stato accoltellato. Agenti della Squadra mobile hanno arrestato Gabriele Di Benedetto, di 19 anni, e un 15enne.

La polizia ha ricostruito i fatti: il ragazzo, dopo un litigio con un minore non imputabile, è stato minacciato e costretto da un gruppo composto da una decina di ragazzi a recarsi in un luogo appartato, in via Bonanno, dove è stato aggredito e quindi colpito con due fendenti al braccio e alla spalla dal minore arrestato in flagranza.

Le ulteriori indagini hanno permesso di acquisire gravi indizi di colpevolezza nei confronti del maggiorenne che dava indicazioni al gruppo, spalleggiando il fratello del minore non imputabile che ha colpito la vittima con dei pugni al volto e l’ha spinta facendola cadere a terra, dove è stata accoltellata.

