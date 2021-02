Droga, ingoia la cocaina per evitare l'arresto: arrestato 26enne a Catania

Per evitare l'arresto, a Catania un giovane di 26 anni sorpreso a spacciare cocaina nel quartiere di San Giovanni Galermo ha tentato di nascondere, ingoiandola, una dose di droga.

I carabinieri l'hanno bloccato nel parcheggio del supermercato dove spacciava dopo averlo visto dare due dosi di droga ad un acquirente. L'arrestato è stato trovato in possesso di 820 euro e dopo essere stato portato in ospedale per il recupero della sostanza stupefacente, è stato posto ai domiciliari. L'acquirente è stato segnalato alla Prefettura.

