Catania, al via le vaccinazioni per il personale universitario over 64

Al via le vaccinazioni per il personale universitario nella fascia d’età superiore ai 64 anni. Grazie al via libera del Ministero della Salute, è da oggi possibile per docenti e dipendenti over 64 compilare il form di pre-adesione predisposto dall’Assessorato regionale per prenotare il vaccino AstraZeneca selezionando la specifica categoria di appartenenza.

“Dal 16 febbraio ad oggi – ricorda il rettore Francesco Priolo - oltre 2500 persone – personale tecnico amministrativo, docenti di ruolo, docenti a contratto e assegnisti di ricerca – hanno ricevuto la prima dose del vaccino, grazie allo sforzo organizzativo del Policlinico e alla disponibilità della Regione siciliana, che ringraziamo per l’attenzione. Per accelerare ulteriormente le vaccinazioni, è essenziale che gli interessati si prenotino entro mercoledì 10 marzo, in modo da consentire alle strutture sanitarie di programmare tempestivamente la somministrazione del vaccino”.

Il personale universitario che si prenoterà riceverà poi una mail di conferma contenente data, luogo e orario per effettuare la vaccinazione.

