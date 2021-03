Marinaio colto da malore a Catania: salvato dalla Guardia Costiera

Un marinaio italiano colto da malore a bordo della Motonave 'Grande Texas', della compagnia di navigazione Grimaldi, in navigazione da Shangai a Southampton è stato soccorso dalla Guardia Costiera di Catania.

La Sala operativa della Capitaneria di porto di Catania è intervenuta dopo una richiesta di evacuazione medica da parte dell’unità navale al Centro Internazionale Radio Medico, che indicava Catania come il porto più vicino per permettere il trasbordo del marinaio per il successivo trasferimento in un ospedale della città.

Una motovedetta con a bordo personale medico del 118 ha aggiunto il mercantile, che si trovava al largo delle acque di giurisdizione della Guardia Costiera etnea, ha preso a bordo il marinaio e l’ha portato nel porto di Catania, dove ad attenderlo c'era un’ambulanza che l’ha trasferito nell’ospedale Garibaldi.

