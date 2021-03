Minaccia su Facebook di compiere una strage: 32enne denunciato a Vizzini

Minaccia di compiere una strage nel suo paese e lo fa tramite un post su Facebook, generando paura tra i cittadini. È accaduto a Vizzini dove i carabinieri hanno denunciato un 32enne del posto, ritenuto responsabile di minacce gravi e detenzione abusiva di armi.

I carabinieri hanno ricevuto le segnalazioni di diverse persone preoccupate per aver letto il post sul social network, nel quale il 32enne manifestava il proprio livore nei confronti dei minorenni, proponendosi di ucciderne quanti più possibile. L'uomo ha anche pubblicato un video dove tiene tra le mani un grosso coltello.

I militari si sono pertanto immediatamente recati nell’abitazione dell’interessato, in pieno centro cittadino, dove hanno proceduto ad una perquisizione domiciliare che ha effettivamente loro permesso di rinvenire il grosso coltello utilizzato per la realizzazione del video in questione. L'uomo è stato ricoverato per un trattamento sanitario volto anche a verificare le sue reali condizioni di salute mentale.

© Riproduzione riservata