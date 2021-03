Droga, 100 grammi di cocaina in una casa bunker: un arresto a Catania

Protetto da porte e finestre blindate, telecamere a circuito chiuso e da un cane di grossa taglia, conservava in casa oltre 100 grammi di cocaina in pietra confezionata sottovuoto insieme con materiale per pesare e confezionare la droga ed alcune centinaia di euro in contanti.

È finito così in manette a Catania P.G., di 47 anni, già coinvolto in molteplici operazioni di contrasto alla criminalità organizzata e al traffico di stupefacenti.

Gli agenti della Polizia di Stato hanno atteso che uscisse fuori casa per bloccarlo, farsi dare le chiavi di casa e perquisire l'appartamento, trovando coì la droga. Accusato di detenzione ai fini di spaccio di cocaina, l’uomo è stato posto ai domiciliari in attesa del processo per direttissima.

