Nuova eruzione dell'Etna dopo 4 giorni di "riposo", torna l'allerta cenere

E’ da poco cominciato un nuovo parossismo dell’Etna in eruzione. Il fenomeno, spiega su Twitter il vulcanologo Boris Behncke, si sta verificando al Cratere di Sud-est. Poco prima l’Istituto vulcanologico di Catania aveva osservato "un ulteriore incremento dell’attività stromboliana al Cratere di Sud est".

"In base al modello previsionale - spiega l’Ingv - la nube eruttiva prodotta dall’attività in corso si disperde in direzione Sud-Sud Ovest". L’Ingv ha diramato un’allerta di colore rosso per l’aviazione.

