Cane disperso a Lipari: arrivati due speleologi da Catania

Da domenica pomeriggio non si sente più abbaiare il cane "Cesare" finito in una gola profonda in località Lami, borgata alta di Lipari. La veterinaria Laura Gulotta, insieme ai volontari dell’Anpa Eolie, però non ha perso le speranze e dopo il suo accorato appello lanciato sui social, da Catania sono giunti due speleologi.

Insieme ai volontari della Protezione civile, diretti da Nico Russo ed ai tanti rappresentanti isolani proseguiranno la ricerca del cane che manca da casa da 11 giorni. Le squadre di volontari in più punti perlustreranno il vallone, alquanto complicato da raggiungere. Per la visione dei luoghi è stato utilizzato anche un drone.

