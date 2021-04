Vaccini nelle chiese, domani al via anche in 4 parrocchie del Catanese: ecco quali

La diocesi di Acireale ha approntato per domani quattro centri vaccinali in seguito alla richiesta di disponibilità da parte della Regione Siciliana. In totale coloro che vi si sottoporranno alla vaccinazione anti-Covid sono circa 300, nella fascia di età compresa tra i 69 ed i 79 anni.

I centri sono stati creati ad Aci Catena, nel Centro della Gioventù 'Maria SS. della Catenà, di via A. Moro 54; ad Acireale, nel Salone della Parrocchia Madonna della Fiducia di Via Wagner 67; a Riposto, nel salone della Parrocchia SS. Apostoli di Via Piersanti Mattarella, 47, a Fiumefreddo di Sicilia, nel salone della Parrocchia Maria SS. Immacolata di Piazza Botteghelle.

