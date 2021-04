Coronavirus, paziente lascia l'ospedale di Adrano dopo 68 giorni di terapia intensiva

Una paziente di 65 anni di Adrano, nel Catanese, ha vinto la sua battaglia contro il Coronavirus e dopo 68 giorni di ricovero in terapia intensiva, oggi, ha lasciato l'ospedale di Biancavilla.

«Siete stati meravigliosi e gentili - ha detto la donna -. Mi avete salvato la vita e vi siete presi cura di me. Fate andare avanti la Sicilia, siete valorosi...!». La paziente è stata trattata con terapia off label che combina l’uso dell’antinfiammatorio Baricitinib e dell’antivirale Remdesivir ed è stata sottoposta solo a ventilazione non invasiva. La procedura di autorizzazione al trattamento off label presso la Terapia Intensiva di Biancavilla è stata avviata il 29 dicembre 2020.

Sino ad oggi, sono 17 i pazienti ad essere stati trattati con l’associazione di Baricitinib e Remdesivir. Per 10 pazienti, grazie a questa terapia, non è stata mai necessaria la ventilazione invasiva. Attualmente i pazienti ricoverati presso la Terapia Intensiva del «Maria SS.ma Addolorata» di Biancavilla, in provincia di Catania, affetti da Covid-19, sono 7 di cui 2 intubati. La sua non è una storia isolata. Prima di lei è stato dimesso un uomo, di 50 anni, dopo 42 giorni di degenza.

