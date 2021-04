Aci Catena, commise rapine a Ravenna e Torino: 49enne finisce in carcere

I Carabinieri della Stazione di Aci Catena hanno arrestato Salvatore Comis, di 49 anni, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica di Torino.

L’uomo era già stato condannato dai giudici per tentata rapina aggravata in concorso, per reati commessi nel 2014 e nl 2015 a Ravenna e Torino. Adesso dovrà scontare la pena di quattro anni e nove mesi di reclusione.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato rinchiuso nel carcere di Catania Piazza Lanza.

