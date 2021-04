Bar chiuso a Vizzini, nessun distanziamento e clienti fuori orario senza mascherina

Un bar di Vizzini è stato chiuso per violazione alle norme anti-Covid, durante un servizio di controllo dei carabinieri. La struttura era aperta oltre l'orario consentito e uno degli avventori non indossava la mascherina.

Il titolare del bar Coffee Time di Piazza Guglielmo Marconi esercitava l'attività oltre l'orario previsto. I militari, infatti, durante il servizio, hanno notato quattro avventori consumare alimento sul posto oltre l'orario consentito, uno dei quali, inoltre, totalmente privo di dispositivo di protezione.

All’esercente è stata contestata la violazione dell’art.37 c.1 e 2 del dpcm del 02.03.2021, con chiusura provvisoria dell’esercizio per giorni 5, mentre ai clienti sono state elevate sanzioni per il mancato distanziamento e per non avere indossato la mascherina, ovviamente sanzione destinata all’unico avventore ad esserne sprovvisto.

