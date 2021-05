Incidente sulla Messina-Catania, si ribalta tir carico di prodotti ortofrutticoli: illeso l'autista

La scorsa notte, intorno alle 4,15, i Vigili del Fuoco di Catania sono intervenuti lungo l'autostrada Messina - Catania per un incidente stradale nel quale è rimasto coinvolto un automezzo pesante carico di prodotti ortofrutticoli, che si era ribaltato.

Il conducente era già uscito autonomamente dalla cabina di guida. E' accaduto lungo la carreggiata in direzione Messina, nel territorio del Comune di Valverde. Sul posto sono intervenuti la Polizia Stradale e personale del del Consorzio per le Autostrade Siciliane. Il traffico veicolare, limitato ad una sola corsia per consentire le operazioni di messa in sicurezza, ha subìto rallentamenti

