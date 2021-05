Un intero caseggiato allacciato abusivamente alla rete elettrica, 11 denunciati a Catania

I carabinieri della Compagnia di Piazza Dante, a Catania, hanno denunciato 11 persone per aver rubato energia elettrica rifornendo un intero caseggiato in via Toledo tramite un allaccio abusivo alla rete pubblica.

L'intervento dei carabinieri, con il supporto della C.I.O. del XII Reggimento Sicilia e la preziosa collaborazione del personale tecnico dell'Enel, ha permesso di sventare il furto di energia elettrica. All'interno di un caseggiato di via Toledo, infatti, tutti - 11 persone di cui 9 donne - usufruivano di energia elettrica a costo zero tramite l’allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica.

Le persone responsabili sono state denunciate.

