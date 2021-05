Bruno Spa compie 85 anni e riqualifica una piazza del centro storico di Catania

Bruno Spa compie 85 anni e investe, ancora una volta, sul territorio siciliano, in sinergica collaborazione con l’amministrazione comunale catanese. L’azienda di retail leader nel settore dell’elettronica di consumo e degli elettrodomestici, venerdì 14 maggio alle ore 10, inaugura, alla presenza del sindaco Salvo Pogliese, lo slargo pedonale antistante lo storico punto vendita in via Luigi Rizzo a Catania, angolo tra via Castiglione e via Cosentino, che, dopo un’importante opera di riqualificazione, verrà intitolato al fondatore Domenico Bruno, .

“La nascita di piazza Domenico Bruno – dichiara il sindaco Pogliese – rappresenta un esempio virtuoso di cooperazione tra pubblico e privato in favore del territorio. La nostra amministrazione ha sempre mantenuto attivo il dialogo con gli imprenditori, puntando a registrare le loro istanze, ma soprattutto a valorizzarne i progetti. Venerdì celebreremo questo scambio che, davvero in poco tempo, ha portato a dei risultati straordinari come quello dei lavori, a seguito dei quali restituiremo ai cittadini uno slargo pedonale riqualificato ed ammodernato. Tutto questo senza trascurare la storia della famiglia Bruno che a quel luogo ha dedicato tutta la sua vita”.

È il 1936, infatti, quando grazie alla lungimiranza dei coniugi Domenico Bruno e Palmina Finocchiaro, tutto ha avuto inizio, arrivando oggi a contare oltre 30 punti vendita sparsi nel territorio nazionale tra Sicilia, Calabria, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

“Ringraziamo vivamente il nostro Sindaco dott. Salvo Pogliese – aggiungono i nipoti Claudia e Diego - tutta l’Amministrazione comunale e la commissione toponomastica di Catania per il prestigioso riconoscimento dato a nostro nonno Domenico Bruno che, insieme alla moglie e nostra nonna Palmina Finocchiaro, ha fondato la società Bruno. Entrambi i nonni, con il loro esempio di costante sacrificio, rettitudine, passione per il lavoro, dedizione alla famiglia, ai clienti e ai collaboratori hanno, dal 1936 tramandato a tutti noi i valori di una vita esemplare, con la consapevolezza che lavorare alla Bruno S.p.A. significa far parte di una grande Famiglia con le sue soddisfazioni e difficoltà da superare”.

Sono state eseguite, infatti, opere per ripristinare il manto stradale, installato un nuovo impianto di illuminazione che renderà la zona più sicura e create delle piccole “oasi di verde”.

Sarà possibile seguire l’evento anche da remoto con la diretta streaming tramite la pagina Facebook Bruno Euronics.

