In tre Rsa messinesi e catanesi 12 sanitari rifiutano il vaccino

Il personale sanitario operante presso tre comunità alloggio per anziani di Messina, Milazzo e Acireale, per un complessivo di 12 dipendenti, ha scelto in autonomia di non sottoporsi alla profilassi vaccinali per il covid-19.

Lo hanno scoperto durante i controlli avviati in tutta Italia, i carabinieri del Nas di Catania. Inoltre è stato appurato che gli anziani ospitati presso la struttura del capoluogo messinese non risultavano censiti all'Autorità e non era stato predisposto il documento di valutazione rischi per il personale operante, motivi per i quali il titolare è stato deferito all'Autorità giudiziaria.

Nel corso di ulteriore ispezione presso una comunità alloggio per anziani di Catania, il NAS ha constatato l'indebita vaccinazione del convivente della titolare della struttura, il quale aveva avuto accesso al servizio poiché artatamente inserito nell'elenco degli operatori del centro. Entrambi sono stati deferiti all'AG per il reato di falso.

