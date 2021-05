Rubava energia elettrica e deteneva farmaci abusivamente: arrestato barista a Catania

I carabinieri del Nas di Catania, nel corso di un'ispezione igienico-sanitaria, hanno arrestato il gestore di un bar nel centro storico di Catania per furto aggravato di energia elettrica, contestando anche altri illeciti penali ed amministrativi.

Durante l'ispezione è stato scoperto un locale adibito a deposito abusivo di farmaci per i quali il gestore non possedeva alcun titolo abilitativo alla detenzione e commercializzazione. Sono state sequestrate diverse centinaia di confezioni tra farmaci per la disfunzione erettile, integratori alimentari immunostimolanti e prodotti cosmetici, sulla cui provenienza e destinazione sono in atto ulteriori accertamenti.

Il quarantottenne arrestato e la figlia, effettiva titolare del pubblico esercizio, sono stati denunciati anche per esercizio abusivo della professione di farmacista e segnalati alla Prefettura con contestuale esecuzione di un provvedimento di chiusura immediata dell'attività in applicazione delle sanzioni accessorie previste dalla normativa anti-Covid.

