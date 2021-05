Catania, e-commerce di sigarette alla canapa: sito internet sotto sequestro

I finanzieri del Comando provinciale di Catania hanno sequestrato, su richiesta della Procura etnea, un sito internet che vendeva sigarette alla canapa. Per la piattaforma on line è stato disposto l’oscuramento, mediante messa off-line, del sito www.bongae.it.

Dalle indagini sul sito di e-commerce è emerso, infatti, come la ditta individuale 'Bongae' commercializzava sigarette alla canapa del tipo 'Cob', ovvero sigarette il cui contenuto dichiarato era un mix di cannabis sativa light e 100% infiorescenza femminili di cannabis legale, oltre alle infiorescenze di cannabis light. I successivi approfondimenti, avevano però permesso di appurare che l’impresa non aveva mai richiesto le previste ed obbligatorie autorizzazioni alla vendita di tabacchi e affini rilasciate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Le perquisizioni informatiche e personali a carico del titolare della ditta, A.B. hanno permesso di sequestrare 5.606 sigarette (pari ad oltre cinque chili di tabacco lavorato), di cui alcune già confezionate e di ricostruire le vendite compiute tramite il sito.

Dal 2019 ad oggi, la Bongae ha venduto illecitamente, tramite il proprio sito internet, oltre 13.000 sigarette, pari a circa 13 chili di tabacco, per un provento complessivo di 24.469,80 euro. Il titolare della ditta, che rischia ora l’arresto fino ad un anno ed un’ammenda da 10.000 a 25.000 euro, risponderà anche della recidiva, in quanto nel novembre 2018 era già stato denunciato per lo stesso reato.

