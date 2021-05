Stretta contro gli assembramenti a Catania, più controlli nei luoghi della movida

A Palazzo del Governo di Catania si è svolta una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocata dal prefetto Maria Carmela Librizzi, per pianificare i servizi di controllo sul rispetto delle misure di contenimento del contagio da Covid-19 nelle zone della 'movida'.

E’ stata disposta una pianificazione delle attività di controllo «privilegiando le aree esposte al rischio sovraffollamento, per flussi di mobilità e presenza di locali aperti al pubblico» tenendo conto delle fasce orarie della 'movida' e delle giornate festive e prefestive.

Per il prossimo fine settimana, «particolare attenzione sarà stata dedicata a via Gemmellaro, a vico Santa Filomena e piazza Sciuti» che «in ragione della caratteristiche logistiche e tenuto conto della riapertura dei pub e ristoranti per la cena presentano particolari criticità». Sarà «oggetto di attenzione il flusso di persone nelle zone, al fine di disporre, in caso di assembramenti, una azione da parte della Polizia Locale, coadiuvata dalle Forze di Polizia, di deflusso e contingentamento».

Per questo «saranno presidiati alcuni punti strategici delle predette zone». «Attenti servizi di prevenzione e controllo» sono stati poi disposti per tutte le altre zone tradizionali della 'movida', in particolare via Pulvirenti, ma anche in piazza Scammacca, piazza Vicenzo Bellini e piazza Currò. Le attività di vigilanza saranno svolte in modalità interforze con la partecipazione dalla Polizia Municipale e, altresì, con il contributo dei militari dell’operazione 'Strade sicurè. Sul Lungomare e a San Giovanni li Cuti sono confermati i divieti di transito veicolare e stazionamento in vigore nei fine settimana scorsi nonché i relativi servizi di controllo interforze.

