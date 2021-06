Al casello con 4 chili di marijuana, contanti e assegni in bianco: siracusano arrestato a Catania

I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Catania hanno sequestrato quattro chili di marijuana e hanno tratto in arresto un cittadino italiano, nato a Siracusa, per il reato di traffico e detenzione, ai fini dello spaccio, di sostanza stupefacente.

I militari hanno fermato un’auto, a San Gregorio di Catania, con alla guida un 60enne, originario di Siracusa. In auto c'era nascosta la droga, del tipo skunk, ad alto potenziale stupefacente. La perquisizione ha permesso inoltre di sequestrare 1100 euro in contanti, in banconote di piccolo taglio, ritenuti provento dell’attività di spaccio, oltre 4 telefoni cellulari, 3 carte prepagate e 13 assegni in bianco. L'uomo è stato portato in carcere.

