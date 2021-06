Spaccio di droga in una villetta comunale di Catania, pusher arrestato

Un pregiudicato catanese di 42 anni è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile di Catania per detenzione ai fini di spaccio di marijuana.

Dopo diverse segnalazioni di cittadini esasperati, i poliziotti hanno predisposto un breve servizio di appostamento in prossimità di un parco comunale di Gravina. Le segnalazioni indicavano, infatti, una intensa attività di spaccio nella struttura pubblica frequentata anche da famiglie e minorenni (sul posto sono anche installati diversi giochi per bambini).

Identificato e perquisito, il pusher aveva con sé una "stecchetta" di marijuana all’interno della tasca dei pantaloni pronta per la consegna e altre sei dosi nascoste all’interno dell’imbottitura del casco e una somma in contanti suddivisa in banconote di piccolo taglio. In casa l’uomo nascondeva 250 grammi della sostanza stupefacente confezionati in sottovuoto, materiale per la pesatura e per il confezionamento delle dosi nonchè una ulteriore somma di denaro. Il pusher è finito ai domiciliari.

