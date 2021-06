Ladri in ospedale a Catania, due giovani identificati e denunciati

Due giovani pregiudicati catanesi sono stati denunciati da agenti del commissariato Borgo-Ognina di Catania per furto aggravato: il 2 febbraio e l’8 marzo, nella sala d’aspetto dell’ufficio ticket dell’Ospedale «Cannizzaro», avrebbero rubato due smart tv di 65 pollici adibite come monitor per consentire agli utenti di visualizzare le prenotazioni.

Le indagini dei poliziotti, grazie alle immagini registrate dalle telecamere del sistema di videosorveglianza, hanno permesso agli investigatori di individuare i due ladri. Questi ultimi, giunti in entrambe le occasioni a bordo di una Fiat Panda con la targa occultata, dopo aver staccato i monitor dal loro alloggiamento, li riponevano all’interno del bagagliaio dell’autovettura. Poi si sono dati alla fuga.

