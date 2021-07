Etna di nuovo in eruzione, pioggia di cenere su Catania: aeroporto chiuso e poi riaperto

L'Etna non dà tregua. Nuovo parossismo nella notte con fontana di lava e violenti boati dal cratere di Sud-Est. Il fenomeno, iniziato all'una si è concluso alle 2.19. Presente anche una piccola colata lavica che si è diretta in direzione sud-ovest, che è alimentata e si attesta ad una quota di circa 2.800 metri sul livello del mare.

La nuova attività del vulcano attivo più alto d'Europa è stata accompagnata dall'emissione di un'intensa nube eruttiva, alta almeno 5 chilometri, secondo stime dell'Ingv-Oe, che ha causato una copiosa 'pioggia' di cenere lavica su diversi paesi e anche su Catania, provocando la sospensione dell'operatività dell'aeroporto.

Aeroporto

Chiuso per qualche ora l'aeroporto. Le operazioni di rimozione della cenere dalla pista si sono concluse con un'ora di anticipo rispetto al previsto: lo scalo è così tornato operativo come ha reso noto la Sac, società che lo gestisce, sottolineando che "potrebbero comunque verificarsi ritardi". Per questo la Sac invita i passeggeri ad "informarsi sullo stato del proprio volo con le compagnie aeree". Informazioni sull'operatività generale dell'aeroporto sono disponibili sul sito ufficiale dello scalo, www.aeroporto.catania.it.

Emergenza a Catania

L'amministrazione comunale di Catania, d'intesa con il dipartimento regionale della protezione civile, segnala "la pericolosità di percorrere le strade cittadine di Catania, sia a piedi che con mezzi motorizzati, a causa dell'emergenza cenere, per via del nuovo intenso parossismo eruttivo dell'Etna". La città è per la gran parte ricoperta dalla cenere vulcanica.

Sulle piazze, le strade e i tetti è presente un fitto strato di materiale piroclastico che compromette la circolazione viaria, con problemi di aderenza a causa del terreno sdrucciolevole e per questo il Comune "raccomanda la massima prudenza negli spostamenti".

"È consigliabile inoltre - si sottolinea da Palazzo degli Elefanti - utilizzare la mascherina anche all'aperto, per proteggere le vie respiratorie e che anziani e persone con disabilità motorie restino a casa. Il Comune di Catania, la notte scorsa, ha attivato le azioni operative previste dal piano di protezione civile, con presidio e monitoraggio a tutela della sicurezza dei cittadini".

