Violenza sessuale a Catania, vittima apre gli occhi e trova un uomo nel suo letto: arrestato

La segnalazione di una violenza sessuale in corso da parte di una donna di 27 anni, disperata, ha fatto scattare a Catania l’intervento della polizia: sono stati gli agenti ad arrestare un bengalese di 36 anni che di notte si era introdotto nell’abitazione della donna ed aveva compiuto atti di autoerotismo dentro casa non prima di palpeggiarla al seno.

Dal racconto della vittima la polizia ha appreso che il bengalese, suo vicino di casa, si era introdotto nel suo appartamento dalla porta d’ingresso che la donna aveva lasciato un po' aperta per fare circolare l’aria. Aperti gli occhi ha trovato a fianco del suo letto un uomo che la fissava e compiva atti di autoerotismo; la ragazza in preda al panico ha gridata contro l’uomo che ha iniziato a palpeggiarla. Riuscita a cacciarlo, la polizia, allertata dalla vittima, hanno rintracciato e condotto in carcere l’uomo per violenza sessuale e violazione di domicilio.

