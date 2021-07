Strutture abusive a Paternò, abbattuta costruzione di tre piani

E' in corso a Paternò, in contrada Pantafurna, zona sottoposta a vincolo sismico, la demolizione di un manufatto a tre elevazioni, per complessivi 480 metri cubi, realizzato senza titolo abilitativo, progetto esecutivo redatto da tecnico abilitato di autorizzazioni del Genio Civile.

L'intervento, che prevede anche il ripristino dello stato dei luoghi, è stato disposto dalla Procura di Catania in esecuzione della sentenza di condanna emessa nel 2005. Sul posto, a garantire l'ordine pubblico, sono presenti carabinieri, polizia di Stato, guardia di finanza, corpo forestale della Regione Siciliana, polizia provinciale e municipale, oltre a tecnici dell'Enel. Pe le operazioni di demolizione è stata incaricata una ditta confiscata alla mafia.

La Procura di Catania, avvalendosi dell'operato dei carabinieri della sezione di Polizia giudiziaria, prosegue l'attività già iniziata diversi anni or sono, volta al ripristino dello stato dei luoghi, specie in aree protette, attraverso la demolizione forzata dei fabbricati abusivamente realizzati e non spontaneamente demoliti dai proprietari.

