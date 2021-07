G20, guarito dal Covid il capo della delegazione indonesiana ricoverato a Catania

È guarito dal Covid-19 il capo della delegazione indonesiana dell’Istruzioneal G20, che si è tenuto recentemente a Catania, dove era stato ricoverato all’ospedale Cannizzaro e curato con la terapia monoclonale.

Una lettera di ringraziamento per l’assistenza prestata è pervenuta all’Azienda ospedaliera dall’ambasciata della Repubblica di Indonesia a Roma: «Grazie alla cure straordinarie ricevute in questo ospedale dal 24 giugno al 7 luglio - scrive l'ambasciatore Esti Andayani - il funzionario è tornato in Indonesia venerdì 9 luglio scorso». Il diplomatico, a nome suo e di tutto il personale dell’ambasciata, esprime parole di riconoscenza al direttore dell’Unità operativa complessa di Malattie Infettive Carmelo Iacobello e a tutti gli operatori del Cannizzaro. «Il nostro apprezzamento - scrive Andayani - va anche all’impegno del governo italiano nel curare i pazienti Covid-19 anche attraverso la terapia monoclonale, così come è stata prestata al Capo della Delegazione Indonesiana».

Nell’Azienda Cannizzaro finora sono stati trattati con terapia monoclonale 134 pazienti, con esiti molto soddisfacenti. «Credo nel successo del suo sforzo e dell’intero personale ospedaliero per salvare vite umane. Colgo l’occasione per inviarvi i nostri più sinceri ringraziamenti», conclude l'ambasciatore. «È un’attestazione di stima oltremodo gratificante - afferma il direttore generale dell’Azienda Cannizzaro Salvatore Giuffrida - da condividere con tutti gli attori del sistema che ha permesso di prendere tempestivamente in carico il capo delegazione»

© Riproduzione riservata