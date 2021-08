Incendi, una vittima in Sicilia: la tanica d'acqua si ribalta, muore agricoltore

Tragico incidente nelle campagne della Piana di Catania dove un giovane agricoltore è morto schiacciato dagli ingranaggi del suo trattore: con il mezzo stava trasportando un voluminoso serbatoio d’acqua di mille litri. Stava andando a spegnere un incendio. La vittima, 30 anni, è Andrea Di Stefano.

L'incendio è scoppiato a Paternò, in contrada Ponte Barca, lungo la SP 59, vicino all'oasi naturalistica. C'era solo la protezione civile, in attesa delle squadre della forestale e dei vigili del fuoco, quando Di Stefano si è messo in movimento.

L'incidente è avvenuto intorno alle 15.30. Sul fatto indagano i carabinieri della compagnia di Paternò competenti per territorio. Da una prima ricostruzione, la tanica d’acqua si sarebbe capovolta in una curva lungo la strada provinciale 58 facendo ribaltare pure il trattore. Il pm di turno non ha disposto l’autopsia e la salma è stata consegnata ai familiari.

In tutta la provincia di Catania hanno raggiunto quota 112 (dato aggiornato alle 18) gli interventi effettuati a Catania e provincia dai vigili del fuoco per incendi a macchia mediterranea, vegetazione e sterpaglie. Gli interventi più rilevanti sono stati proprio quello di Paternò, in località Ponte Barca, e quello in località San Nicolò di Aci Catena. Alle 18 c'erano diciotto interventi in corso sono 18, quelli ancora da effettuare 62.

Dalla Sicilia sono giunte oggi alla Protezione civile nazionale nove richieste di intervento aereo per spegnere gli incendi. Solo la Calabria ha chiesto più interventi, dieci. Dalle altre regioni numeri molto più bassi: 4 Sardegna e Basilicata, 2 Campania e Lazio, 1 la Puglia.

