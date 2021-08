Incidente a Giarre, uomo travolto da un'auto davanti alla sua casa: è grave

Grave incidente questa mattina a Giarre. Un uomo di 54, intorno alle 7.30, è stato travolto da un'auto nella frazione normanna di Santa Maria La Strada. Necessario l'intervento dell'elisoccorso richiesto dai sanitari del 118 per trasportare la vittima al pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro di Catania.

Da quanto è stato possibile apprendere, alla guida dell'auto, una Renault Clio, c'era un 19enne di Mascali, che per cause in fase di accertamento avrebbe travolto il 54enne, mentre si trovava sul ciglio della strada, in via Ruggero I, a Santa Maria la Strada all’ingresso nord dell’abitato di Giarre, davanti all’abitazione della vittima, dove l’uomo era intento a fare una piccola manutenzione della propria vettura.

L’elisoccorso del 118 atterrato nell’elipista dello stadio di atletica di Giarre ha caricato il ferito giunto sul luogo con l'autoambulanza ed è stato quindi condotto al pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro di Catania.

Sul posto i vigili urbani che si stanno espletando i rilievi del sinistro e i carabinieri che stanno sottoponendo il giovane conducente della Clio ad alcool test.

