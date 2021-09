Dieci psicologi in più all'Asp di Catania, accolte le richieste dei sindacati

Le strutture dei consultori dell'Asp di Catania avranno dieci psicologi in più rispetto a quanti previsti dalla proposta di dotazione organica presentata nel mese di luglio 2021 in delegazione trattante. Lo ha confermato alla Cisl Medici provinciale la direzione dell'azienda sanitaria, che ha così accolto parte delle richieste che il sindacato aveva avanzato negli incontri precedenti.

"Grazie a questo incremento di professionalità - sottolinea il sindacato - i consultori familiari di tutti i Distretti sanitari di Catania e provincia avranno in dotazione un dirigente psicologo che completerà l'organico previsto insieme a un dirigente medico specializzato in ginecologia e ostetricia, un assistente sociale e un collaboratore professionale sanitario ostetrico".

Soddisfazione è stata espressa dai segretari generali Maurizio Attanasio (Cisl Catania) e Massimo De Natale (Cisl Medici Catania). "Nell'ambito dell'adeguamento delle dotazioni organiche - sottolinea De Natale - le nostre richieste presentate a luglio focalizzavano l'attenzione sulla necessità di adeguare la presenza dei professionisti nelle strutture dove da anni si registrano le maggiori carenze. Riscontrare che tali richieste siano state tutte accolte testimonia l'impegno che la direzione strategica dell'Asp dimostra nell'intento di immettere nuove energie nel sistema sanitario catanese, valorizzando tutte le diverse professionalità".

"Vi è in programma un prossimo incontro con l'Asp, che ringraziamo per aver dimostrato sensibilità e disponibilità - aggiungono Attanasio e De Natale - in quanto abbiamo già manifestato l'intenzione di affrontare le questioni relative al ruolo, ai risvolti legali e alle funzioni svolte dalla figura dello psicologo nell'ambito dell'azienda sanitaria".

Per Attanasio, inoltre "si tratta di un primo passo importante al quale dovranno seguirne altri, alla presenza dei nostri rappresentanti dell'intero comparto sanitario, per affrontare le questioni legate alle problematiche di tutto il personale del settore nell'Asp di Catania".

