Ancora maltrattamenti sulle donne: a Mineo un 48enne picchia la ex, arrestato

Ancora maltrattamenti: una donna, in via Tenente Cappellano La Luna, a Mineo, ha fermato una pattuglia dei militari durante un servizio perlustrativo, gridando: "Aiutatemi sono appena stata picchiata dal mio ex fidanzato e si sta allontanando a piedi!!!".

I carabinieri hanno soccorso la donna, che ha indicato loro il presunto autore delle percosse, consentendo agli agenti di poterlo immediatamente bloccare. L'uomo, un 48enne di Mineo, è stato arrestato dai carabinieri per atti persecutori, violenza privata e lesioni personali aggravate e posto poi ai domiciliari.

Sul posto è giunto il personale del 118 che ha riscontrato sulla donna vari graffi e rossori regione del collo, spalla destra, arto superiore destro. A seguito dei successivi accertamenti, come denunciato dalla vittima, è emerso che il 48enne, nei confronti della sua fidanzata, teneva un comportamento associato a violenze psicologiche che, proprio quel, giorno, erano culminate in una violenta aggressione fisica.

