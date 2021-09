Incidenti sul lavoro, domani un incontro sulla prevenzione all'Asp di Catania

'Luoghi di lavoro che Promuovono Salute' è il titolo di un workshop regionale in programma domani a Catania partire dalle 9.00 presso i locali dell'Unità Operativa Educazione e promozione della salute di Via Bambino 32 dell'Asp.

L'incontro, che si svolgerà nel rispetto delle misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid 19, è aperto a massimo 20 persone in presenza, ma sarà possibile parteciparvi anche su piattaforma telematica.

Apriranno i lavori il direttore generale dell'Asp di Catania Maurizio Lanza, il direttore sanitario Antonino Rapisarda, il direttore del Servizio Promozione e educazione alla salute Dasoe Assessorato della Salute - Regione Siciliana Sergio Buffa e la dirigente dell'Assessorato della Salute - Regione Siciliana Antonnella Costa.

L'appuntamento rientra nella cornice del Progetto CCM 2018 (Azioni Centrali) 'Supporto all'implementazione in realtà regionali italiane della Rete di Promozione della Salute sui Luoghi di Lavoro, che ha come obiettivo l'implementazione del programma 'Luoghi di lavoro che Promuovono Salute' in tre regioni Sicilia, Liguria e Friuli Venezia Giulia.

Il progetto punta ad aumentare le conoscenze e le competenze degli operatori sanitari e sociosanitari in modo da sviluppare programmi di prevenzione finalizzati alla promozione di stili di vita e alla prevenzione dei fattori di rischio comportamentali della cronicità sui luoghi di lavoro. Per iscrizioni cliccare sul link QUI.

