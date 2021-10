Catania: geometra ucciso a coltellate nel garage, la moglie aveva denunciato la scomparsa

Un geometra di 42 anni, Giuseppe Dell'Arte, è stato trovato morto nella notte tra giovedì e venerdì scorso dai carabinieri nel suo garage di un condominio in via Fiume, in una zona periferica di Catania. Sul corpo, evidenti segni di ferite di arma da taglio. La notizia è emersa soltanto oggi.

L’uomo era incensurato e il delitto sarebbe avvenuto al culmine di lite. Sul posto sono stati trovati la sua auto e il telefono cellulare. Al momento gli inquirenti escludono collegamenti con la criminalità organizzata e una possibile rapina.

Vicino al corpo i militari dell'Arma hanno sequestrato un taglierino che si ritiene possa essere l'arma del delitto. Due sere fa la moglie aveva denunciato la scomparsa del geometra, uscito di casa la mattina di giovedì senza poi rincasare. La coppia, che non aveva figli, conduceva una vita regolare.

La moglie, preoccupata per la scomparsa del marito, si era recata dai carabinieri per raccontare quando accaduto. Avviate le ricerche, i carabinieri hanno trovato il corpo dell'uomo nel suo garage. La Procura di Catania ha disposto l'autopsia per accertare la causa del decesso e l'orario della morte, elementi che potrebbero essere decisivi per le indagini.

