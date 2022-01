Catania, nuovo drive in per i tamponi ai Mercati agro alimentare

Sarà operativo da lunedì 17 il nuovo drive in per i tamponi nella sede dei Mercati agro alimentare Sicilia (Maas), di via Passo del fico in contrada Jungetto a Catania. Sostituirà quello presente nell’hub vaccinale dell’ex mercato ortofrutticolo di via Forcile. Sarà operativo tutti i giorni dalle 9 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 19. E’ ospitato in un edificio messo a disposizione dai Maas.

La realizzazione del nuovo drive in tamponi, voluta dalla presidenza della Regione Siciliana e dall’assessorato della Salute, è stata possibile grazie alla disponibilità della dirigenza dei Maas e alla collaborazione della Protezione civile regionale.

© Riproduzione riservata