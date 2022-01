I finanzieri di Palermo hanno arrestato un 53enne, originario di Caltagirone, passeggero della nave di linea proveniente da Genova e ricercato per un provvedimento cautelare emesso lo scorso novembre dalla Procura di Catania. L’uomo, che stava rientrando a casa dopo un viaggio all’estero, era destinatario di un’ordinanza che ne dispone gli arresti domiciliari per usura in concorso.

Le autorità non hanno fornito le generalità dell'arrestato.

