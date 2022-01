Catania, ruba un'auto e ferisce la proprietaria, viene scovato e arrestato

Mario Aurora, 32 anni, è stato arrestato dalla squadra mobile della Questura di Catania per rapina impropria aggravata. L’uomo è accusato di avere, lo scorso 2 gennaio, in viale Mario Rapisardi, rubato un’automobile incustodita e con le chiavi inserite e di avere poi trascinato per strada la proprietaria che aveva tentato di fermarlo aggrappandosi alla maniglia della portiera facendola cadere rovinosamente a terra.

Alla sua identificazione la polizia è arrivata tramite l’analisi e la visione di numerose registrazioni fatte da telecamere di videosorveglianza della zona. L’autovettura rubata è stata recuperata e poi restituita alla vittima. Nei confronti di Aurora la squadra mobile ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip su richiesta della Procura.

