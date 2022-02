Furto in una parrucchieria a Catania: 42enne sorpreso dalla polizia

La polizia sventa il furto in una parrucchieria a Catania grazie alla segnalazione da parte dei cittadini. La scorsa notte, le volanti della polizia sono intervenute in via Modigliani dove era stato segnalato un furto, e all’esterno del negozio, la cui saracinesca era stata divelta, si trovavano un’auto e vari arnesi da parrucchiere accantonati a terra.

Gli agenti hanno scoperto il ladro che aveva tentato di nascondersi dietro ad un mobile del negozio. L’uomo, un 42enne pregiudicato per reati specifici, è stato arrestato e, su disposizione del pm di turno, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.

L'uomo è stato anche denunciato per possesso ingiustificato di arnesi da scasso, trovati nell'auto. La vettura è stata poi confiscata in quanto già sequestrata per mancanza di assicurazione. Il proprietario del negozio ha formalizzato la denuncia e gli sono stati riconsegnati gli attrezzi da lavoro.

© Riproduzione riservata